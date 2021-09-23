ФРТУ призвала премьера отменить повышение тарифов на ж/д перевозки: качество услуг УЗ значительно ухудшилось

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) не поддерживает проект Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные перевозки грузов первого класса, поскольку качество услуг, которые предоставляет "Укрзализныця", в последнее время значительно ухудшилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо, которое ФРТУ написала в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, УЗ и Министерство инфраструктуры не провели комплексный анализ последствий такого решения для других отраслей экономики.

Как сказано в письме, повышение тарифов на грузовые перевозки не было предусмотрено финансовым планом АО "Укрзализныця" на 2021 год. Учитывая, что также отсутствует экономическое обоснование приказа, ФРТУ считает, что приказ № 418 Мининфраструктуры должен быть отменен.

В Федерации отметили: данный проект выглядит особенно неуместным, поскольку после повышения тарифов с 17 августа 2021 качество железнодорожного сервиса не улучшилась, а сразу же ухудшилось.

"Впервые за последние полтора года "Укрзализныця" оказалась не в состоянии выполнить собственные заявленные планы перевозок. На фоне повышения тарифов грузовладельцы вынуждены мириться еще и с замедлением или даже невозможностью доставки грузов, а это - срыв контрактов и увеличения расходов. О негативных операционных процессах в УЗ ярко свидетельствует рост оборота полувагона в августе 2021 по сравнению с июлем на 16% (до 7,1 суток)", - подчеркивают в ФРТУ.

Там также отметили, что ситуация с грузовыми железнодорожными перевозками продолжает ухудшаться. Поэтому, вместо необоснованного повышения тарифов, УЗ нуждается в других неотложных мерах:

реформировании в рамках утвержденной Национальной экономической стратегии Украины-2030;

назначения компетентного Наблюдательного совета и профессиональных и мотивированных председателя и членов правления;

внедрения комплексной программы повышения операционной эффективности и преодоления коррупции в "Укрзализныце", а также создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

"ФРТУ в очередной раз заявляет: повышение тарифов повлечет негативные последствия для экономики Украины. Может произойти закрытие нескольких украинских угольных предприятий, которые и так в очень затруднительном положении, а также переориентация грузов с железнодорожных на автомобильные перевозки - что приведет к ухудшению качества автодорог. К тому же, рост логистической составляющей сделает экспорт на определенные рынки нерентабельным, особенно в условиях падения экспортных цен которое наблюдается сейчас. Это может привести к вынужденному сокращению производства в Украине. Следствием будет уменьшение валютных и налоговых поступлений", - резюмировали в ФРТУ.