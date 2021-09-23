ФРТУ призвала премьера отменить повышение тарифов на ж/д перевозки: качество услуг УЗ значительно ухудшилось
Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) не поддерживает проект Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные перевозки грузов первого класса, поскольку качество услуг, которые предоставляет "Укрзализныця", в последнее время значительно ухудшилось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо, которое ФРТУ написала в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Кроме того, УЗ и Министерство инфраструктуры не провели комплексный анализ последствий такого решения для других отраслей экономики.
Как сказано в письме, повышение тарифов на грузовые перевозки не было предусмотрено финансовым планом АО "Укрзализныця" на 2021 год. Учитывая, что также отсутствует экономическое обоснование приказа, ФРТУ считает, что приказ № 418 Мининфраструктуры должен быть отменен.
В Федерации отметили: данный проект выглядит особенно неуместным, поскольку после повышения тарифов с 17 августа 2021 качество железнодорожного сервиса не улучшилась, а сразу же ухудшилось.
"Впервые за последние полтора года "Укрзализныця" оказалась не в состоянии выполнить собственные заявленные планы перевозок. На фоне повышения тарифов грузовладельцы вынуждены мириться еще и с замедлением или даже невозможностью доставки грузов, а это - срыв контрактов и увеличения расходов. О негативных операционных процессах в УЗ ярко свидетельствует рост оборота полувагона в августе 2021 по сравнению с июлем на 16% (до 7,1 суток)", - подчеркивают в ФРТУ.
Там также отметили, что ситуация с грузовыми железнодорожными перевозками продолжает ухудшаться. Поэтому, вместо необоснованного повышения тарифов, УЗ нуждается в других неотложных мерах:
- реформировании в рамках утвержденной Национальной экономической стратегии Украины-2030;
- назначения компетентного Наблюдательного совета и профессиональных и мотивированных председателя и членов правления;
- внедрения комплексной программы повышения операционной эффективности и преодоления коррупции в "Укрзализныце", а также создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.
"ФРТУ в очередной раз заявляет: повышение тарифов повлечет негативные последствия для экономики Украины. Может произойти закрытие нескольких украинских угольных предприятий, которые и так в очень затруднительном положении, а также переориентация грузов с железнодорожных на автомобильные перевозки - что приведет к ухудшению качества автодорог. К тому же, рост логистической составляющей сделает экспорт на определенные рынки нерентабельным, особенно в условиях падения экспортных цен которое наблюдается сейчас. Это может привести к вынужденному сокращению производства в Украине. Следствием будет уменьшение валютных и налоговых поступлений", - резюмировали в ФРТУ.
Как известно, УЗ и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 17.08.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022.
В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.
Ранее ВСК по УЗ, которая была создана в Раде, обнародовала отчет, согласно которому до критического состояния УЗ привели две основные причины - некомпетентное руководство и тотальная коррупция: только в 2020 году компания на криминальных сделках потеряла 8 млрд гривен.
Согласно финансовому отчету самой УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 1 полугодии этого года достиг более 31 млрд грн. Но компания зафиксировала убыток в 1,4 млрд.
Напомним, согласно отчету ВСК по УЗ зарплаты работников УЗ на некоторых специальностях составляют всего 5 тыс. грн. Из-за этого компания уже потеряла 169 тыс. квалифицированных работников, которые просто уволились. При этом зарплата 6 членов Набсовета УЗ составила 34 млн грн (от 300 тыс. гривен в месяц). Еще 20,6 млн грн заплатили 5 членам Набсовета в качестве компенсации в 2020 году. При этом Набсовет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых 6 были фиктивными. Таким образом, за 50 млн грн в год Набсовет собирался дважды в месяц.