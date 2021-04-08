ВСК просит премьера предоставить отчеты работы набсовета УЗ

Временная следственная комиссия Верховной рады, которая расследует деятельность "Укрзализныци", просит премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить отчеты о работе членов наблюдательного совета компании и сведения о выплаченных им вознаграждений, чтобы проверить их правомерность.

Об этом идет речь в официальном запросе депутатов, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как указано в документе, член наблюдательного совета имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений, а также на компенсацию затрат, связанных с выполнением им своих функций. Это предусмотрено порядком, утвержденным постановлением Кабинета министров No668 от 04.07.2017.

При этом максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения не может превышать для АО "Укрзализныця" 22 среднемесячные зарплаты по виду экономической деятельности за предшествующий квартал.

"В то же время критическое состояние УЗ свидетельствует о невыполнении наблюдательным советом своих функций в полной мере. Поэтому возникла необходимость в проведении анализа эффективности работы членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и предоставления оценки выполнения ими условий договора", - подчеркнула в своем письме председатель ВСК.

Поскольку наблюдательный совет ежегодно отчитывается перед Кабмином о результатах работы и на основе этих отчетов формируются размеры вознаграждения, ВСК обратилась к премьеру с требованием предоставить копии всех отчетов наблюдательного совета, а также копии актов приема-передачи услуг, предоставленных председателем и членами набсовета УЗ.

"Также просим предоставить информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена наблюдательного совета за период 2018-2021 годы, помесячно с разбивкой на базовую и дополнительную, и обосновать ее размеры", - указано в письме.