ФРТУ закликала прем'єра скасувати підвищення тарифів на ж/д перевезення: якість послуг УЗ значно погіршилася
Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) не підтримує проект Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів першого класу, оскільки якість послуг, які надає "Укрзалізниця", останнім часом значно погіршилася.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист, який ФРТУ написала на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Крім того, УЗ і Міністерство інфраструктури не провели комплексний аналіз наслідків такого рішення для інших галузей економіки.
Як сказано в листі, підвищення тарифів на вантажні перевезення не було передбачено фінансовим планом АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік. З огляду на те, що також відсутнє економічне обгрунтування наказу, ФРТУ вважає, що наказ № 418 Мінінфраструктури має бути скасований.
У Федерації відзначили: даний проект виглядає особливо недоречним, оскільки після підвищення тарифів з 17 серпня 2021 якість залізничного сервісу не покращилася, а відразу ж погіршилася.
"Вперше за останні півтора року "Укрзалізниця" виявилася не в змозі виконати власні заявлені плани перевезень. На тлі підвищення тарифів вантажовласники змушені миритися ще і з уповільненням або навіть неможливістю доставки вантажів, а це - зрив контрактів і збільшення витрат. Про негативні операційні процеси в УЗ яскраво свідчить зростання обороту піввагона в серпні 2021 року у порівнянні з липнем на 16% (до 7,1 доби)", - підкреслюють в ФРТУ.
Там також відзначили, що ситуація з вантажними залізничними перевезеннями продовжує погіршуватися. Тому, замість необґрунтованого підвищення тарифів, УЗ потребує інших невідкладних заходів:
- реформування в рамках затвердженої Національної економічної стратегії України-2030;
- призначення компетентної Наглядової ради та професійних і мотивованих голови і членів правління;
- впровадження комплексної програми підвищення операційної ефективності і подолання корупції в "Укрзалізниці", а також створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
"ФРТУ в черговий раз заявляє: підвищення тарифів спричинить негативні наслідки для економіки України. Може статися закриття кількох українських вугільних підприємств, які і так в дуже скрутному становищі, а також переорієнтація вантажів з залізничних на автомобільні перевезення - що призведе до погіршення якості автодоріг. До того ж, зростання логістичної складової зробить експорт на певні ринки нерентабельним, особливо в умовах падіння експортних цін яке спостерігається зараз. Це може привести до вимушеного скорочення виробництва в Україні. Наслідком буде зменшення валютних і податкових надходжень", - резюмували в ФРТУ.
Як відомо, УЗ і Міністерство інфраструктури вирішили в два етапи підвищити тарифи на перевезення вантажів УЗ: на 8% з 17.08.2021 року, та на 20,4% з 01.01.2022.
В цілому зростання вартості перевезень складе більше 30%. Однак згодом вони запропонували підвищити тариф на перевезення вантажів першого класу ще на 9%. Таким чином, за останні 5 років вартість вантажних перевезень зросла більш ніж на 200%.
Раніше ТСК по УЗ, яка була створена в Раді, оприлюднила звіт, згідно з яким до критичного стану УЗ привели дві основні причини - некомпетентне керівництво і тотальна корупція: тільки в 2020 році компанія на кримінальних оборудках втратила 8 млрд гривень.
Згідно з фінансовим звітом самої УЗ, прибуток від вантажних перевезень в 1 півріччі цього року сягнув понад 31 млрд грн. Але компанія зафіксувала збиток у 1,4 млрд.
Нагадаємо, згідно зі звітом ТСК по УЗ зарплати працівників УЗ на деяких спеціальностях складають всього 5 тис. грн. Через це компанія вже втратила 169 тис. кваліфікованих працівників, які просто звільнилися. При цьому зарплата 6 членів Наглядової ради УЗ склала 34 млн грн (від 300 тис. гривень на місяць). Ще 20,6 млн грн заплатили 5 членам Наглядової ради в якості компенсації в 2020 році. При цьому Наглядова рада провела в 2020 році всього 32 засідання, з яких 6 були фіктивними. Таким чином, за 50 млн грн на рік Наглядова рада збиралася двічі на місяць.