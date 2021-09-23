ФРТУ закликала прем'єра скасувати підвищення тарифів на ж/д перевезення: якість послуг УЗ значно погіршилася

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист, який ФРТУ написала на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, УЗ і Міністерство інфраструктури не провели комплексний аналіз наслідків такого рішення для інших галузей економіки.

Як сказано в листі, підвищення тарифів на вантажні перевезення не було передбачено фінансовим планом АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік. З огляду на те, що також відсутнє економічне обгрунтування наказу, ФРТУ вважає, що наказ № 418 Мінінфраструктури має бути скасований.

У Федерації відзначили: даний проект виглядає особливо недоречним, оскільки після підвищення тарифів з 17 серпня 2021 якість залізничного сервісу не покращилася, а відразу ж погіршилася.

"Вперше за останні півтора року "Укрзалізниця" виявилася не в змозі виконати власні заявлені плани перевезень. На тлі підвищення тарифів вантажовласники змушені миритися ще і з уповільненням або навіть неможливістю доставки вантажів, а це - зрив контрактів і збільшення витрат. Про негативні операційні процеси в УЗ яскраво свідчить зростання обороту піввагона в серпні 2021 року у порівнянні з липнем на 16% (до 7,1 доби)", - підкреслюють в ФРТУ.

Там також відзначили, що ситуація з вантажними залізничними перевезеннями продовжує погіршуватися. Тому, замість необґрунтованого підвищення тарифів, УЗ потребує інших невідкладних заходів:

реформування в рамках затвердженої Національної економічної стратегії України-2030;

призначення компетентної Наглядової ради та професійних і мотивованих голови і членів правління;

впровадження комплексної програми підвищення операційної ефективності і подолання корупції в "Укрзалізниці", а також створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

"ФРТУ в черговий раз заявляє: підвищення тарифів спричинить негативні наслідки для економіки України. Може статися закриття кількох українських вугільних підприємств, які і так в дуже скрутному становищі, а також переорієнтація вантажів з залізничних на автомобільні перевезення - що призведе до погіршення якості автодоріг. До того ж, зростання логістичної складової зробить експорт на певні ринки нерентабельним, особливо в умовах падіння експортних цін яке спостерігається зараз. Це може привести до вимушеного скорочення виробництва в Україні. Наслідком буде зменшення валютних і податкових надходжень", - резюмували в ФРТУ.