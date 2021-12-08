ФРТУ призвала Минюст не согласовывать приказ о списании грузовых вагонов по возрасту

Именно поэтому Министерство юстиции должно отказать настоящему приказу в государственной регистрации.

"Несмотря на все заявления и обещания, МИУ так и не провело полноценное обсуждение этого приказа с представителями всех заинтересованных сторон, прежде всего потребителей услуг украинской железной дороги", - подчеркнули в ФРТУ.

Среди юридических недостатков, на которые указывают в Федерации – прежде всего нарушения сроков, которые должны быть выдержаны между публикацией документа и временем на принятие замечаний и предложений от заинтересованных сторон. Так, согласно закону "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, не может быть менее одного месяца и больше трех месяцев с дня обнародования проекта.

"Публикация проекта на официальном сайте МИУ состоялась 22 ноября 2021 года. Соответственно, минимальный предельный срок для замечаний и предложений заинтересованных сторон должен иссякнуть 22 декабря 2021 года. Однако глава Государственной регуляторной службы согласовал проект уже 30 ноября 2021 года", - указывают в Федерации.

Такой сжатые сроки согласования проекта, по убеждению ФРТУ, свидетельствует о формальности опубликования и нарушает принцип предсказуемости государственной регуляторной политики, определенный в статье 4 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

"Принцип предсказуемости означает, что приказ не может вступать в силу с 1 января 2022 года, ведь по состоянию на текущую дату 3 декабря 2021 года субъекты хозяйствования не имеют возможности осуществлять надлежащее планирование деятельности, поскольку не имеют понимания окончательного содержания приказа. А замечания, которые могут быть учтены разработчиком проекта приказа, должны поступать до 22 декабря 2021 года", - подчеркнули в ФРТУ.

При этом добавленный к проекту Анализ регуляторного влияния имеет настолько многочисленные нарушения требований действующего законодательства, что целесообразно считать этот Анализ полностью отсутствующим, отметили в ФРТУ. Так, он подготовлен с нарушением принципа целесообразности, адекватности, эффективности, а также принципа сбалансированности - то есть, не доказано, что обеспечен баланс интересов различных групп хозяйствующих субъектов, граждан и государства.

В ФРТУ предупредили: следствием списания без должной замены станет дефицит вагонов и дальнейшее падение перевозок на украинской железной дороге, существенное ограничение конкурентоспособности грузоотправителей как в Украине, так и на зарубежных рынках. Кроме того, формальный подход к ограничению срока эксплуатации вагонов без оценки их реального технического состояния нивелирует инвестиции грузовладельцев в рабочий парк, чем исказит конкуренцию между отдельными грузовладельцами. В результате произойдет снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в Украине с миллиардными потерями валютных и налоговых поступлений.

Учитывая, что анализ регуляторного воздействия отсутствует, проект регуляторного акта не был обнародован и не был представлен на согласование с уполномоченным органом, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, отметили в ФРТУ.