ФРТУ закликала Мінюст не погоджувати наказ про списання вантажних вагонів за віком

Саме тому Міністерство юстиції має відмовити цьому наказу у державній реєстрації.

"Попри всі заяви та обіцянки, МІУ так і не провело повноцінне обговорення цього наказу з представниками усіх зацікавлених сторін, передусім споживачів послуг української залізниці", - наголосили у ФРТУ.

Серед юридичних недоліків, на які вказують у Федерації - насамперед порушення термінів, які мають бути витримані між публікацією документу та часом на прийняття зауважень і пропозицій від зацікавлених сторін. Так, відповідно до закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, не може бути меншим ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту.

"Публікація проекту на офіційному сайті МІУ відбулася 22 листопада 2021 року. Відповідно, мінімальний граничний строк для зауважень та пропозицій заінтересованих сторін має вичерпатися 22 грудня 2021 року. Проте голова Державної регуляторної служби погодив проект вже 30 листопада 2021 року", - вказують у Федерації.

Такий стислий строк погодження проекту, на переконання ФРТУ, свідчить про формальність опублікування та порушує принцип передбачуваності державної регуляторної політики, що визначений у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

"Принцип передбачуваності означає, що наказ не може набувати чинності з 1 січня 2022 року, адже станом на поточну дату 3 грудня 2021 року суб’єкти господарювання не мають можливості здійснювати належне планування діяльності, оскільки не мають розуміння остаточного змісту наказу. А зауваження, які можуть бути враховані розробником проекту наказу, мають надходити до 22 грудня 2021 року", - підкреслили у ФРТУ.

При цьому, доданий до проекту Аналіз регуляторного впливу має настільки численні порушення вимог чинного законодавства, що доцільно вважати цей Аналіз повністю відсутнім, наголосили у ФРТУ. Так, він підготовлений з порушенням принципу доцільності, адекватності, ефективності, а також принципу збалансованості - тобто, не доведено, що забезпечено баланс інтересів різних груп суб’єктів господарювання, громадян та держави.

У ФРТУ попередили: наслідком списання без належної заміни буде дефіцит вагонів і подальше падіння перевезень на українській залізниці, суттєве обмеження конкурентоспроможності вантажовідправників як в Україні, так і на зарубіжних ринках. Крім того, формальний підхід до обмеження строку експлуатації вагонів без оцінки їх реального технічного стану нівелює інвестиції вантажовласників у робочий парк, чим спотворить конкуренцію між окремими вантажовласниками. В результаті матиме місце зниження промислового і сільськогосподарського виробництва в Україні з мільярдними втратами валютних та податкових надходжень.

Враховуючи, що аналіз регуляторного впливу відсутній, проект регуляторного акту не був оприлюднений і не був поданий на погодження із уповноваженим органом, орган юстиції має всі підстави для відмови в державній реєстрації регуляторного акту, наголосили у ФРТУ.