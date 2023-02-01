ФРС США підвищила базову відсоткову ставку ще на 25 базисних пункти

Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками лютого підвищила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів - до рівня 4,5-4,75% річних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FRS.
Останні показники вказують на помірне зростання витрат і виробництва. При цьому кількість робочих місць значно зросла, а рівень безробіття залишився низьким.
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі та сприяє підвищенню глобальної невизначеності", - підкреслила ФРС.
Комітет дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків і прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Тож, Комітет враховуватиме кумулятивне посилення монетарної політики, відставання, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події.
Оцінюючи відповідну позицію грошово-кредитної політики, Комітет продовжуватиме відстежувати вплив вхідної інформації на економічні перспективи і буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, що можуть перешкодити досягненню цілей.
"Оцінки Комітету враховуватимуть широкий спектр інформації, включаючи дані про стан ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також фінансові та міжнародні події", - резюмує регулятор.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року ФРС підвищила ставку на 50 базисних пунктів після чотирьох поспіль підвищень на 75 базисних пунктів раніше. У березні минулого року регулятор підвищив ставку вперше з грудня 2018 року після того, як у 2020-му у відповідь на тяжкі економічні наслідки пандемії коронавірусу позапланово її знизив до позначки 0-0,25% річних.
Раніше ми писали, що ринки раділи почутим добрим словам голови ФРС Джерома Пауелла. Пауелл натякнув, що ФРС таки може сповільнити темп підйому ставок вже у грудні. Також він запевнив, що центральний банк аж ніяк не хоче довести американську економіку до рецесії і намагатиметься усіляким образом цього уникати.
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