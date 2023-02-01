ФРС США повысила базовую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февраля повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до уровня 4,5-4,75% годовых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт FRS.
Последние показатели указывают на умеренный рост издержек и производства. При этом количество рабочих мест значительно выросло, а уровень безработицы остался низким.
"Война России против Украины влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности и способствует повышению глобальной неопределенности", - подчеркнула ФРС.
Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам и стремится добиться максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет будет учитывать кумулятивное усиление монетарной политики, отставание, с которыми монетарная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.
Оценивая соответствующую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать влияние входящей информации на экономические перспективы и готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей.
"Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события", - резюмирует регулятор.
Напомним, что в декабре 2022 года ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов раньше. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020-м в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее снизил до отметки 0-0,25% годовых.
Ранее мы писали, что рынки радовались услышанным добрым словам главы ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл намекнул, что ФРС может замедлить темп подъема ставок уже в декабре. Также он заверил, что центральный банк отнюдь не хочет довести американскую экономику до рецессии и попытаться всячески избегать этого.
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