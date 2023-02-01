ФРС США повысила базовую процентную ставку еще на 25 базисных пунктов

Последние показатели указывают на умеренный рост издержек и производства. При этом количество рабочих мест значительно выросло, а уровень безработицы остался низким.

"Война России против Украины влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности и способствует повышению глобальной неопределенности", - подчеркнула ФРС.

Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам и стремится добиться максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет будет учитывать кумулятивное усиление монетарной политики, отставание, с которыми монетарная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.

Оценивая соответствующую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать влияние входящей информации на экономические перспективы и готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей.

"Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события", - резюмирует регулятор.