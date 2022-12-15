ФРС США продовжило антиінфляційну кампанію і підвищило базову ставку до рекордного рівня

Правління Федеральної резервної системи США ухвалило рішення підвищити базову ставку на 50 базисних пунктів - до цільового діапазону 4,5%. Темпи підвищення ставки наразі досягають найвищого з 1980-х років показника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, таке збільшення ключового показника кредитно-фінансової системи першої економіки світу призведе до того, що вартість запозичень, яка зараз найвища з 2007 року, збільшиться ще більше. Цьому сприяють також дії центробанків інших країн, які прагнуть забезпечити подальше уповільнення інфляції.

"ФРС опублікувала прогноз, згідно з яким ставки у 2023 році досягнуть 5,1%, перш ніж буде знижено до 4,1% у 2024 році - вищого рівня, ніж очікувалось", - зазначає Bloomberg.

Однак раніше на ринку поширювалися чутки про те, що фінрегулятор може призупинити підвищення облікової ставки. Така теза сприяла певному пожвавленню ділової активності. Тим не менш, ФРС продовжив посилювати правила рефінансування, сподіваючи знизити рівень інфляції в США до цільового показника в 2%.

Видання зазначає, що на черговому засіданні Ради фінансової стабільності учасники визначили пріоритетні напрями діяльності, зокрема банківської сфери, щоб протистояти економічним труднощам, спричиненим повномасштабною війною Росії в Україні. Крім того, Bloomberg нагадує, що американський регулятор за останній рік уже чотири рази поспіль підвищував ставку на 75 б. п., що стало найшвидшим темпом із 1980-х років.