ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФРС объявила о программе помощи экономике США на 2,3 трлн долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     09.04.2020 - 17:09
ФРС объявила о программе помощи экономике США на 2,3 трлн долларов
Фото: Джером Пауэлл (www.federalreserve.gov)

Американский центробанк прокредитует частный бизнес, города и штаты

Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долларов для поддержки экономики. Об этом говорится в заявлении Федрезерва.

В частности программа предполагает выдачу через банки четырехлетних кредитов компаниям, на которых занято до 10 тыс. человек, или с доходами менее 2,5 млрд долларов. Основные и процентные платежи будут отложены на один год. Кроме того, ФРС будет напрямую покупать облигации штатов и городов, чтобы помочь им бороться с кризисом.

Как отмечается в сообщении, финансирование поможет домохозяйствам и работодателям всех размеров и укрепит способность штатов и местных органов власти предоставлять критически важные услуги во время пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что первоочередной задачей страны должно быть "разрешение кризиса в области общественного здравоохранения, оказание помощи больным и ограничение дальнейшего распространения вируса".

По его словам, роль ФРС заключается в том, чтобы обеспечить как можно больше стабильности в период ограниченной экономической активности, а также обеспечить как можно более энергичное восстановление.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире.

За неделю 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице Минэкономики прогнозирует рост безработицы и проблемы для трудовых мигрантов
Новости Украины ФРССоединенные Штаты Америкикризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь