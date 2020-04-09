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ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 17:09
ФРС оголосила про програму допомоги економіці США на 2,3 трлн доларів
Фото: Джером Пауелл (www.federalreserve.gov)

Американський центробанк прокредитує приватний бізнес, міста і штати

Федеральна резервна система США оголосила про масштабну програму з надання кредитів на суму до 2,3 трлн доларів для підтримки економіки. Про це йдеться в заяві Федрезерву.

Зокрема програма передбачає видачу через банки чотирирічних кредитів компаніям, на яких зайнято до 10 тис. осіб, або з доходами менше 2,5 млрд доларів. Основні і процентні платежі будуть відкладені на один рік. Крім того, ФРС буде напряму купувати облігації штатів та міст, щоб допомогти їм боротися з кризою.

Як наголошується в повідомленні, фінансування допоможе домогосподарствам і роботодавцям всіх розмірів і зміцнить здатність штатів і місцевих органів влади надавати критично важливі послуги під час пандемії коронавірусу.

Глава ФРС Джером Пауелл заявив, що першочерговим завданням країни має бути "розв'язання кризи в галузі суспільної охорони здоров'я, надання допомоги хворим і обмеження подальшого поширення вірусу".

За його словами, роль ФРС полягає в тому, щоб забезпечити як можна більше стабільності у період обмеженою економічної активності, а також забезпечити як можна більш енергійне відновлення.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує спад світової економіки у 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі.

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