Федрезерв США объявил о новых масштабных мерах поддержки экономики

Фото: Федрезерв (federalreserve.gov)

Меры ФРС позволят компаниям получить доступ к кредитам в сложный период

Федеральная резервная система (ФРС) намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом говорится в заявлении ФРС.

Как отмечается в заявлении, агрессивные меры должны быть предприняты в государственном и частном секторах, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и способствовать быстрому восстановлению.

Согласно заявлению, ФРС планирует покупать казначейские облигации и ценные бумаги, обеспеченные закладными (MBS), в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынков и трансмиссии денежно-кредитной политики.

Кроме того, ФРС расширит скупку бондов, распространив ее на агентские коммерческие MBS, а также откроет кредитные программы для работодателей, потребителей и компаний на 300 млрд долларов.

Помимо этого, на текущей неделе ФРС будет скупать облигации Казначейства на 75 млрд долларов в день и агентские MBS на 50 млрд долларов в день, а также установила ставку предложения по однодневному и срочному репо на уровне 0,0%.

Напомним, Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, при чем это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.