Федрезерв готов продолжить агрессивные меры поддержки экономики США

Фото: Джером Пауэлл (www.federalreserve.gov)

Глава ФРС появился в эфире утреннего шоу, чтобы разъяснить цели американского центробанка в борьбе с кризисом

Федеральная резервная система США готова продолжить агрессивные меры для поддержки кредитования в экономике в надежде на восстановление через несколько месяцев. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл в эфире утреннего шоу канала NBC, передает агентство Reuters.

По словам Пауэлла, он не видит рисков в недавних мерах ФРС, а единственным ограничением для регулятора является объем страховки со стороны Минфина США, поскольку каждый доллар от Минфина может поддержать 10 долларов в виде кредитов от ФРС.

Пауэлл заявил, Федрезерв направил триллионы долларов на кредитование и покупку облигаций, чтобы позволить остальной здоровой экономике сделать паузу на достаточно долгое время для борьбы с вирусом.

"Первым делом нужно будет контролировать распространение вируса, а затем возобновить экономическую деятельность", - сказал он.

Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда вирус будет взят под контроль. По прогнозу Пауэлла это может произойти во второй половине года.

Редкое появление главы центрального банка США на утреннем шоу, транслируемом по всей стране, произошло из-за того, что официальные лица во всем мире пытаются справиться как с кризисом в области здравоохранения, так и с глубокими экономическими последствиями.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире.

Напомним, Сенат США 25 марта единогласно поддержал законопроект на сумму 2 трлн долларов, направленный на помощь безработным и отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также на предоставление миллиардов долларов на закупку срочно необходимого медицинского оборудования.