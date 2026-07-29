З фронту в тил? Як перевестися в іншу частину без згоди керівництва

Головне: Переведення за станом здоров'я: Якщо ВЛК визнала військового придатним лише для служби в тилу, дозвіл командира для переведення не потрібен.

Якщо ВЛК визнала військового придатним лише для служби в тилу, дозвіл командира для переведення не потрібен. Напряму через Кадровий центр: "Тилові" категорії бійців подають рапорт та довідку ВЛК одразу до Кадрового центру ЗСУ – далі процедура відбувається автоматично.

"Тилові" категорії бійців подають рапорт та довідку ВЛК одразу до Кадрового центру ЗСУ – далі процедура відбувається автоматично. Переведення між бойовими бригадами: Якщо боєць хоче змінити одну бойову частину на іншу, остаточне рішення залишається за його нинішнім командиром.

Якщо боєць хоче змінити одну бойову частину на іншу, остаточне рішення залишається за його нинішнім командиром. Відмова через дефіцит кадрів: Якщо командир не відпускає бійця в іншу бойову бригаду через брак людей на позиціях – це абсолютно законно.

Переведення військового за станом здоров'я

Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який за станом здоров'я визнаний придатним до служби в тилових частинах, то тут жодних питань взагалі не виникає, каже РБК-Україна Наталія Решетник.

За її словами, військова частина та безпосередній командир до цього процесу можуть бути навіть не залучені, і їхню згоду не доводиться чекати місяцями.

"Що треба зробити? Боєць просто подає рапорт та довідку ВЛК, після чого Кадровий центр ЗСУ самостійно обробляє ці дані та переводить військовослужбовця без жодного погодження з його поточним керівником. За таких умов не погодити рапорт неможливо", - пояснює експерт.

З іншого боку, зовсім інша правова логіка діє тоді, коли боєць прагне перевестися з однієї бойової частини до іншої бойової.

Чи переведуть з бойового підрозділу в тил?

За словами Наталії, у випадку переведення між бойовими підрозділами норми закону говорять чітко: погодження такого рапорту є особистим правом командира військової частини, а не його обов'язком.

Якщо керівник бачить, що штатна структура має кадровий дефіцит і він об'єктивно не може втратити цього бійця, він має повне право не погодити рапорт. Жодного порушення закону з його боку в такому разі не буде, каже Наталія.

Як швидко змінити частину в кілька кліків через "Армія+"

Наприкінці червня в Україні запустили бета-тестування нової системи переведення військовослужбовців між частинами у застосунку "Армія+". На першому етапі послуга доступна лише для рядового та сержантського складу в межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ.

Процедура складається з трьох кроків:

Подання електронного рапорту з підписом через застосунок.

Відстеження його статусу онлайн.

Отримання рішення та пояснень безпосередньо в "Армія+".

Переведення можливе лише в межах операційної зони одного корпусу, а кількість переходів обмежена щомісячними лімітами. Тестування триватиме до 24 вересня, після чого систему планують розширити на інші підрозділи ЗСУ.

Для консультацій у застосунку працює текстова підтримка, а також гаряча лінія Міноборони за номером 1519.