З фронту в тил? Як перевестися в іншу частину без згоди керівництва

Переведення в інший підрозділ в армії під час війни - це непроста процедура. Нерідко командування просто не погоджує переведення, але є і винятки.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла військова адвокат Наталія Решетник.
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Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який за станом здоров'я визнаний придатним до служби в тилових частинах, то тут жодних питань взагалі не виникає, каже РБК-Україна Наталія Решетник.
За її словами, військова частина та безпосередній командир до цього процесу можуть бути навіть не залучені, і їхню згоду не доводиться чекати місяцями.
"Що треба зробити? Боєць просто подає рапорт та довідку ВЛК, після чого Кадровий центр ЗСУ самостійно обробляє ці дані та переводить військовослужбовця без жодного погодження з його поточним керівником. За таких умов не погодити рапорт неможливо", - пояснює експерт.
З іншого боку, зовсім інша правова логіка діє тоді, коли боєць прагне перевестися з однієї бойової частини до іншої бойової.
За словами Наталії, у випадку переведення між бойовими підрозділами норми закону говорять чітко: погодження такого рапорту є особистим правом командира військової частини, а не його обов'язком.
Якщо керівник бачить, що штатна структура має кадровий дефіцит і він об'єктивно не може втратити цього бійця, він має повне право не погодити рапорт. Жодного порушення закону з його боку в такому разі не буде, каже Наталія.
Наприкінці червня в Україні запустили бета-тестування нової системи переведення військовослужбовців між частинами у застосунку "Армія+". На першому етапі послуга доступна лише для рядового та сержантського складу в межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ.
Процедура складається з трьох кроків:
Переведення можливе лише в межах операційної зони одного корпусу, а кількість переходів обмежена щомісячними лімітами. Тестування триватиме до 24 вересня, після чого систему планують розширити на інші підрозділи ЗСУ.
Для консультацій у застосунку працює текстова підтримка, а також гаряча лінія Міноборони за номером 1519.
Нагадаємо, в кінці червня в Україні почали тестувати нові правила переведення військових між частинами. Процедуру значно спростили.