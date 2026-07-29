С фронта в тыл? Как перевестись в другую часть без согласия руководства

Главное: Перевод по состоянию здоровья: Если ВЛК признала военного пригодным только для службы в тылу, разрешение командира для перевода не требуется.

Если ВЛК признала военного пригодным только для службы в тылу, разрешение командира для перевода не требуется. Напрямую через Кадровый центр: "Тыловые" категории бойцов подают рапорт и справку ВЛК сразу в Кадровый центр ВСУ - далее процедура проходит автоматически.

"Тыловые" категории бойцов подают рапорт и справку ВЛК сразу в Кадровый центр ВСУ - далее процедура проходит автоматически. Перевод между боевыми бригадами: Если боец хочет сменить одну боевую часть на другую, окончательное решение остается за его нынешним командиром.

Если боец хочет сменить одну боевую часть на другую, окончательное решение остается за его нынешним командиром. Отказ из-за дефицита кадров: Если командир не отпускает бойца в другую боевую бригаду из-за нехватки людей на позициях – это абсолютно законно.

Перевод военного по состоянию здоровья

Если мы говорим о военнослужащем, который по состоянию здоровья признан годным к службе в тыловых частях, то никаких вопросов вообще не возникает, говорит Наталья Решетник.

По ее словам, военная часть и непосредственный командир в этот процесс могут быть даже не вовлечены, и их согласие не приходится ждать месяцами.

"Что нужно сделать? Боец просто подает рапорт и справку ВЛК, после чего Кадровый центр ВСУ самостоятельно обрабатывает эти данные и переводит военнослужащего без согласования с его текущим руководителем. При таких условиях не согласовать рапорт невозможно", - объясняет эксперт.

Вместе с тем, совсем другая правовая логика действует тогда, когда боец стремится перевестись из одной боевой части в другую боевую.

Переведут ли из боевого подразделения в тыл?

По словам Натальи, в случае перевода между боевыми подразделениями нормы закона говорят ясно: согласование такого рапорта является личным правом командира воинской части, а не его обязанностью.

Если руководитель видит, что штатная структура имеет кадровый дефицит и объективно не может потерять этого бойца, он имеет полное право не согласовать рапорт. Никаких нарушений закона с его стороны в таком случае не будет, говорит Наталья.

Как быстро изменить часть в несколько кликов через "Армия+"

В конце июня в Украине запустили бета-тестирование новой системы перевода военнослужащих между частями в приложении "Армия+". На первом этапе услуга доступна только рядовому и сержантскому составу в пределах 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.

Процедура состоит из трех шагов:

Подача электронного рапорта с подписью через приложение.

Отслеживание его статуса онлайн.

Получение решения и объяснений непосредственно в "Армии+".

Перевод возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а количество переводов ограничено ежемесячными лимитами. Тестирование продлится до 24 сентября, после чего систему планируется расширить на другие подразделения ВСУ.

Для консультаций в приложении работает текстовая поддержка и горячая линия Минобороны по номеру 1519.