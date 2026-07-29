С фронта в тыл? Как перевестись в другую часть без согласия руководства

Перевод в другое подразделение в армии во время войны - это непростая процедура. Нередко командование просто не согласовывает перевод, но есть и исключения.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военная адвокат Наталья Решетник.
Главное:
Если мы говорим о военнослужащем, который по состоянию здоровья признан годным к службе в тыловых частях, то никаких вопросов вообще не возникает, говорит Наталья Решетник.
По ее словам, военная часть и непосредственный командир в этот процесс могут быть даже не вовлечены, и их согласие не приходится ждать месяцами.
"Что нужно сделать? Боец просто подает рапорт и справку ВЛК, после чего Кадровый центр ВСУ самостоятельно обрабатывает эти данные и переводит военнослужащего без согласования с его текущим руководителем. При таких условиях не согласовать рапорт невозможно", - объясняет эксперт.
Вместе с тем, совсем другая правовая логика действует тогда, когда боец стремится перевестись из одной боевой части в другую боевую.
По словам Натальи, в случае перевода между боевыми подразделениями нормы закона говорят ясно: согласование такого рапорта является личным правом командира воинской части, а не его обязанностью.
Если руководитель видит, что штатная структура имеет кадровый дефицит и объективно не может потерять этого бойца, он имеет полное право не согласовать рапорт. Никаких нарушений закона с его стороны в таком случае не будет, говорит Наталья.
В конце июня в Украине запустили бета-тестирование новой системы перевода военнослужащих между частями в приложении "Армия+". На первом этапе услуга доступна только рядовому и сержантскому составу в пределах 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.
Процедура состоит из трех шагов:
Перевод возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а количество переводов ограничено ежемесячными лимитами. Тестирование продлится до 24 сентября, после чего систему планируется расширить на другие подразделения ВСУ.
Для консультаций в приложении работает текстовая поддержка и горячая линия Минобороны по номеру 1519.
Напомним, в конце июня в Украине начали тестировать новые правила перевода военных между частями. Процедуру значительно упростили.