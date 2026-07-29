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С фронта в тыл? Как перевестись в другую часть без согласия руководства

09:00 29.07.2026 Ср
3 мин
Часто командование может не согласовывать перевод, но это можно обойти
aimg Катерина Гончарова aimg София Бойко aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: некоторые военные могут перевестись в тыловые части (Getty Images)

Перевод в другое подразделение в армии во время войны - это непростая процедура. Нередко командование просто не согласовывает перевод, но есть и исключения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военная адвокат Наталья Решетник.

Главное:

  • Перевод по состоянию здоровья: Если ВЛК признала военного пригодным только для службы в тылу, разрешение командира для перевода не требуется.
  • Напрямую через Кадровый центр: "Тыловые" категории бойцов подают рапорт и справку ВЛК сразу в Кадровый центр ВСУ - далее процедура проходит автоматически.
  • Перевод между боевыми бригадами: Если боец хочет сменить одну боевую часть на другую, окончательное решение остается за его нынешним командиром.
  • Отказ из-за дефицита кадров: Если командир не отпускает бойца в другую боевую бригаду из-за нехватки людей на позициях – это абсолютно законно.

Перевод военного по состоянию здоровья

Если мы говорим о военнослужащем, который по состоянию здоровья признан годным к службе в тыловых частях, то никаких вопросов вообще не возникает, говорит Наталья Решетник.

По ее словам, военная часть и непосредственный командир в этот процесс могут быть даже не вовлечены, и их согласие не приходится ждать месяцами.

"Что нужно сделать? Боец просто подает рапорт и справку ВЛК, после чего Кадровый центр ВСУ самостоятельно обрабатывает эти данные и переводит военнослужащего без согласования с его текущим руководителем. При таких условиях не согласовать рапорт невозможно", - объясняет эксперт.

Вместе с тем, совсем другая правовая логика действует тогда, когда боец стремится перевестись из одной боевой части в другую боевую.

Переведут ли из боевого подразделения в тыл?

По словам Натальи, в случае перевода между боевыми подразделениями нормы закона говорят ясно: согласование такого рапорта является личным правом командира воинской части, а не его обязанностью.

Если руководитель видит, что штатная структура имеет кадровый дефицит и объективно не может потерять этого бойца, он имеет полное право не согласовать рапорт. Никаких нарушений закона с его стороны в таком случае не будет, говорит Наталья.

Как быстро изменить часть в несколько кликов через "Армия+"

В конце июня в Украине запустили бета-тестирование новой системы перевода военнослужащих между частями в приложении "Армия+". На первом этапе услуга доступна только рядовому и сержантскому составу в пределах 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.

Процедура состоит из трех шагов:

  • Подача электронного рапорта с подписью через приложение.
  • Отслеживание его статуса онлайн.
  • Получение решения и объяснений непосредственно в "Армии+".

Перевод возможен только в пределах операционной зоны одного корпуса, а количество переводов ограничено ежемесячными лимитами. Тестирование продлится до 24 сентября, после чего систему планируется расширить на другие подразделения ВСУ.

Для консультаций в приложении работает текстовая поддержка и горячая линия Минобороны по номеру 1519.

Напомним, в конце июня в Украине начали тестировать новые правила перевода военных между частями. Процедуру значительно упростили.

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