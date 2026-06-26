Військові зможуть змінити частину лише у кілька кліків: як це працюватиме

В Україні запускають цифрове тестування нових правил переведення військових між частинами через застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

На першому етапі пілотний проєкт працюватиме лише для переведень у межах 16-го та 19-го армійських корпусів ЗСУ. Подати електронний рапорт зможуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які не обіймають офіцерських посад та не перебувають у СЗЧ.

Уся процедура проходитиме через мобільний застосунок. Вона передбачає наступні етапи:

подання рапорту з електронним підписом;

відстеження статусу розгляду;

отримання рішення та роз'яснень в "Армія+".

"Наше завдання - зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів", - наголосив Федоров.

Обмеження та терміни тестування

Переведення будуть можливими тільки в межах операційної зони одного корпусу, а на саму кількість переходів діятимуть щомісячні ліміти та фіксовані строки розгляду.

Бета-тест нової системи триватиме до 24 вересня. Після оцінки перших результатів це рішення планують масштабувати на інші підрозділи ЗСУ.

Міністр зазначив, що для військових, які потребують додаткових консультацій, працює текстова служба підтримки в застосунку "Армія+", а також безкоштовна гаряча лінія Міноборони за номером 1519.