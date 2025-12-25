Фронтові позиції та бойові підрозділи ЗСУ будуть посилюватись, - Зеленський

Лідер країни розповів про результати доповіді заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси. Вона стосувалася рішень, які потрібні для посилення фронтових позицій та ЗСУ.

"За рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що наразі очікує на перші детальні звіти щодо цієї програми за грудень.

Він наголосив, що й надалі відбуватиметься посилення бойових підрозділів ЗСУ, а також всебічної протидії ворогу. Зокрема, йдеться про посилення безпілотної складової.

Зеленський додав, що відповідні питання вже готуються на Ставку найближчим часом.

Крім того, він розповів, що підписав укази про відзначення українських захисників державними нагородами.