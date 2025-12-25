RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Фронтовые позиции и боевые подразделения ВСУ будут усиливаться, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

За год были достигнуты хорошие результаты в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины. В дальнейшем они еще будут усиливаться, как и всестороннее противодействие оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

Лидер страны рассказал о результатах доклада заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы. Он касался решений, которые нужны для усиления фронтовых позиций и ВСУ.

"За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами", - отметил он.

Зеленский отметил, что сейчас ожидает первые детальные отчеты по этой программе за декабрь.

Он отметил, что и в дальнейшем будет происходить усиление боевых подразделений ВСУ, а также всестороннего противодействия врагу. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей.

Зеленский добавил, что соответствующие вопросы уже готовятся на Ставку в ближайшее время.

Кроме того, он рассказал, что подписал указы о награждении украинских защитников государственными наградами.

 

Новые принципы распределения новобранцев

Напомним, недавно Павел Палиса заявил, что новобранцев будут распределять между боевыми бригадами по новым принципам.

По его словам, они с первого дня будут знать, в каком подразделении и под чьим командованием будут нести службу, с кем будут учиться и пойдут на задание.

Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в Украине