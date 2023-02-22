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На фронті ЗСУ відпрацювали дронами по росіянах під час ворожого штурму: відео

Фото: на фронті ЗСУ відпрацювали дронами по росіянах, під час ворожого штурму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На фронті українські воїни відмінно відпрацювали по ворожих штурмовиках, які намагались атакувати позицію підрозділу. Вдалось знищити 8 окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

"Це сталося коли ворожі штурмовики атакували позицію одного з підрозділів Сил оборони. Оператори ССО спочатку вдарили по одній групі противника. Коли ж до вбитих і поранених росіян дісталася група евакуації - дрони нанесли удар і по ній", - пише пресслужба.

На порятунок штурмовикам й групі евакуації прийшли ще росіяни, однак й по них наші воїни також відпрацювали дронами.

Загалом вдалось знищити 8 окупантів й поранити 2 військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 22 лютого, наші воїни також атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі та знищили два склади палива.

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