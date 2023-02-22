На фронті ЗСУ відпрацювали дронами по росіянах під час ворожого штурму: відео

"Це сталося коли ворожі штурмовики атакували позицію одного з підрозділів Сил оборони. Оператори ССО спочатку вдарили по одній групі противника. Коли ж до вбитих і поранених росіян дісталася група евакуації - дрони нанесли удар і по ній", - пише пресслужба.

На порятунок штурмовикам й групі евакуації прийшли ще росіяни, однак й по них наші воїни також відпрацювали дронами.

Загалом вдалось знищити 8 окупантів й поранити 2 військових.