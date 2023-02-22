На фронте ВСУ отработали дронами по россиянам во время вражеского штурма: видео

"Это произошло, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из подразделений Сил обороны. Операторы ССО сначала ударили по одной группе противника. Когда же до убитых и раненых россиян добралась группа эвакуации - дроны нанесли удар и по ней", - пишет пресс-служба.

На спасение штурмовикам и группе эвакуации пришли еще русские, однако и за ними наши воины тоже отработали дронами.

Всего удалось уничтожить 8 оккупантов и ранить 2 военных.