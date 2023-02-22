На фронте ВСУ отработали дронами по россиянам во время вражеского штурма: видео

На фронте украинские воины отлично отработали по вражеским штурмовикам, пытавшимся атаковать позицию подразделения. Удалось уничтожить 8 окупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Специальных Операций ВСУ.
"Это произошло, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из подразделений Сил обороны. Операторы ССО сначала ударили по одной группе противника. Когда же до убитых и раненых россиян добралась группа эвакуации - дроны нанесли удар и по ней", - пишет пресс-служба.
На спасение штурмовикам и группе эвакуации пришли еще русские, однако и за ними наши воины тоже отработали дронами.
Всего удалось уничтожить 8 оккупантов и ранить 2 военных.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 22 февраля наши воины также атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе и уничтожили два состава топлива.
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