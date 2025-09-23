На фронті знищено два ЗРК "Тор-М2": чим вони важливі для Росії
Оператори Сил безпілотних систем уразили два російські ЗРК "Тор-М2", вартість яких становить 50 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.
Як розповіли військові, на одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку Nemesis СБС виявили та уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2". В результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень.
Що відомо про "Тор-М2"
Це ЗРК малого радіусу дії, що застосовується противником у складі ешелонованої ППО для прикриття військ та об’єктів від ударів українських літаків, ракет і дронів. Росіяни використовують його для захисту систем ППО середнього та великого радіуса дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей - до 15 км. Вартість нової установки становить близько 25 мільйонів доларів.
Сили безпілотних систем в Україні
Раніше ми писали про те, що Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС ЗСУ.
Раніше ми писали, що бійці ССО FPV-дроном пошкодили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Зокрема, на відно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.