На фронті змінився найскладніший напрямок: в Генштабі показали зведення про ситуацію

Зазначимо, що протягом минулої доби, 3 січня, на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Минулої доби активніше за все російські окупанти атакували на Покровському напрямку. При цьому втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб.

Станом на 16:00, 4 січня, на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили вже 33 атаки РФ на Покровському напрямку - на той момент він був найгарячішим.

Але зараз найскладнішим напрямком стає Гуляйпільський. Зокрема російським окупантам вдалося зайти в Гуляйполе Запорізької області. Але українські захисники також залишаються в місті та тримають оборону.