На фронті змінився найскладніший напрямок: в Генштабі показали зведення про ситуацію

Російські окупанти протягом доби 4 січня намагалися штурмувати позиції Збройних сил України майже на всіх напрямках. Загалом зафіксовано 154 бойових зіткнення, частина з них ще триває. Найбільша кількість боїв була на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби російські окупанти завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 23 авіаційних удари, пустили одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб.
"Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - зазначено у повідомленні.
В Генштабі також обмалювали ситуацію на різних напрямках фронту:
Зазначимо, що протягом минулої доби, 3 січня, на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Минулої доби активніше за все російські окупанти атакували на Покровському напрямку. При цьому втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб.
Станом на 16:00, 4 січня, на фронті від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили вже 33 атаки РФ на Покровському напрямку - на той момент він був найгарячішим.
Але зараз найскладнішим напрямком стає Гуляйпільський. Зокрема російським окупантам вдалося зайти в Гуляйполе Запорізької області. Але українські захисники також залишаються в місті та тримають оборону.