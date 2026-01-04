ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Неділя 04 січня 2026 08:50
UA EN RU
На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 3 січня, на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомили в Генштабі, вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районах населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Никифорівки.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка та в напрямку Добропілля, Зеленого.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Степового та Новоандріївки.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На фронті за добу - понад 200 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 211 530 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, 12 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 278 безпілотних літальних апаратів та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем