На фронте изменилось самое сложное направление: в Генштабе показали сводку о ситуации

Отметим, что за прошедшие сутки, 3 января, на фронте произошло 211 боевых столкновений. За прошедшие сутки активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении. При этом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 900 человек.

По состоянию на 16:00, 4 января, на фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны остановили уже 33 атаки РФ на Покровском направлении - на тот момент оно было самым горячим.

Но сейчас самым сложным направлением становится Гуляйпольское. В частности российским оккупантам удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области. Но украинские защитники также остаются в городе и держат оборону.