На фронте изменилось самое сложное направление: в Генштабе показали сводку о ситуации

Российские оккупанты в течение суток 4 января пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины почти на всех направлениях. Всего зафиксировано 154 боевых столкновения, часть из них еще продолжается. Наибольшее количество боев было на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток российские оккупанты нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 23 авиационных удара, пустили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб.
"Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дроны-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Генштабе также обрисовали ситуацию на разных направлениях фронта:
Отметим, что за прошедшие сутки, 3 января, на фронте произошло 211 боевых столкновений. За прошедшие сутки активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении. При этом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 900 человек.
По состоянию на 16:00, 4 января, на фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны остановили уже 33 атаки РФ на Покровском направлении - на тот момент оно было самым горячим.
Но сейчас самым сложным направлением становится Гуляйпольское. В частности российским оккупантам удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области. Но украинские защитники также остаются в городе и держат оборону.