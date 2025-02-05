На фронті зменшилася кількість боїв, у Генштабі назвали три "найгарячіші" напрямки

На фронті від початку 4 лютого і до вечора вже відбулося 80 бойових зіткнень, при цьому добою раніше боїв було 94. Найбільш "гарячою" ситуація була на Покровському і Торецькому напрямках, а також в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 4 лютого.

Російські обстріли

За день ворог при атаках загалом завдав 1 ракетний удар (використав для обстрілу 1 ракету) а також 66 авіаційних ударів (скинув 108 керованих авіабомб).

Крім того, російські окупанти здійснили понад 4100 обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники атакували біля Вовчанська, завдали авіаудару по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку противник 6 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ біля Загризового, Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог 2 рази атакував в районах Ямполівки та Діброви. Українські захисники зупинили всі атаки росіян.

На Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили 6 атак ворога в районах Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти провели 10 наступальних дій на позиції ЗСУ в районах Торецька та Щербинівки. Авіація РФ завдала удару по Костянтинівці.

На Покровському напрямку ворог 32 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Підрозділи Сил оборони України відбили 28 атак, ще 4 боєзіткнень - тривають.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 146 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 12 автомобілів, 2 мотоцикли, два засоби супутникового зв'язку та дві антени зв'язку; також наші захисники пошкодили автомобіль та дві артилерійські системи ворога", - розповіли в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 2 ворожі атаки в районі Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку воїни ЗСУ відбили 3 атаки окупантів поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Новополю.

На Оріхівському напрямку була відбита 1 спроба противника просунутися вперед в районі Новоданилівки.

На Курському напрямку воїни ЗСУ відбили 11 ворожих атак. Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБів, 6 разів застосовував некеровані авіаційні ракети, здійснив 365 артилерійських обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

У Генштабі також поінформували, що на Сіверському та Придніпровському напрямках російські окупанти активних дій не проводили.