На фронті зменшилася кількість боєзіткнень, РФ штурмує на трьох напрямках, - Генштаб

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 керованих авіабомб (КАБ), два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. Одне боєзіткнення ще триває. Селище Ветеринарне противник атакував некерованими авіаракетами.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Піщаного. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок, всі боєзіткнення уже завершені.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували біля населених пунктів Торецьк, Біла Гора і Щербинівка. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. Дотепер триває шість боєзіткнень.

На Мирноград і Покровськ ворог скидав керовані авіабомби. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 376 окупантів, 184 з них - безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено дві гармати противника.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції біля населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль, три боєзіткнення - продовжуються. На напрямку ворог активно застосовував авіацію, авіаударів зазнали Новопіль, Малинівка, Костянтинопіль, Комар та Велика Новосілка.

На Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні Курської області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників. Противник здійснив понад 400 обстрілів, завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.