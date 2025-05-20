На фронті збільшилася кількість боїв: Генштаб розповів про оперативну обстановку

На фронті фіксується збільшення кількості боїв - протягом 19 травня і до вечора відбулося 156 бойових зіткнень, при цьому добою-двома раніше було 130 та 131 відповідно. Противник досі концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні у звіті розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 19 травня.
Російські окупанти завдали 50 авіаударів (застосували 100 керованих авіаційних бомб).
Також противник використав для атаки 1117 дронів-камікадзе та здійснив 4146 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 - безповоротно", - передали у Генштабі.
У військовому командуванні додали, що воїни ЗСУ також знищили 1 термінал супутникового зв'язку, 7 одиниць автомобільної техніки, 4 мотоцикли, 16 БПЛА різного типу, 1 станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Крім того, були суттєво пошкоджені 3 ББМ та 1 міномет противника
Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що ворог не припиняє спроб прорвати оборону в напрямку Краматорська. Так, російські окупанти щодня атакують позиції українських захисників, однак їх спроби безуспішні.
18 травня в Генштабі ЗСУ розповіли, що РФ стягує "елітні" війська до Курської області замість наступу на сході України.
Додамо, вчора видання The New York Times писало, що росармія змінює тактику в Україні, й кидає мотоциклістів на окопи ЗСУ, намагаючись прорвати оборону за будь-яку ціну.
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