На фронті збільшилася кількість боїв: Генштаб розповів про оперативну обстановку

У військовому командуванні у звіті розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 19 травня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали 50 авіаударів (застосували 100 керованих авіаційних бомб).

Також противник використав для атаки 1117 дронів-камікадзе та здійснив 4146 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - тут російські загарбники 2 рази атакували позиції ЗСУ у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

- тут російські загарбники 2 рази атакували позиції ЗСУ у районах Вовчанська та у бік Кутьківки. Куп'янський напрямок - зафіксовано 3 ворожі штурми поблизу Загризового та в бік Піщаного.

- зафіксовано 3 ворожі штурми поблизу Загризового та в бік Піщаного. Лиманський напрямок - відбулося 22 атаки росіян поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Ще триває 1 бій.

- відбулося 22 атаки росіян поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Ще триває 1 бій. Сіверський напрямок - ворог 4 рази наступав на позиції українських захисників у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

- ворог 4 рази наступав на позиції українських захисників у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки. Краматорський напрямок - відбулося 6 атак з боку ворога у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

- відбулося 6 атак з боку ворога у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного. Торецький напрямок - зафіксовано 13 боїв у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває 3 боєзіткнення.

- зафіксовано 13 боїв у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває 3 боєзіткнення. Покровський напрямок - російські загарбники здійснили 59 атак у районах н.п. Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік н.п. Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

"За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 - безповоротно", - передали у Генштабі.

У військовому командуванні додали, що воїни ЗСУ також знищили 1 термінал супутникового зв'язку, 7 одиниць автомобільної техніки, 4 мотоцикли, 16 БПЛА різного типу, 1 станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Крім того, були суттєво пошкоджені 3 ББМ та 1 міномет противника