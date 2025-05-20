На фронте увеличилось количество боев: Генштаб рассказал об оперативной обстановке

В военном командовании в отчете рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 19 мая.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли 50 авиаударов (применили 100 управляемых авиационных бомб).

Также противник использовал для атаки 1117 дронов-камикадзе и совершил 4146 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - здесь российские захватчики 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

- здесь российские захватчики 2 раза атаковали позиции ВСУ в районах Волчанска и в сторону Кутьковки. Купянское направление - зафиксировано 3 вражеских штурма вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.

- зафиксировано 3 вражеских штурма вблизи Загрызово и в сторону Песчаного. Лиманское направление - произошло 22 атаки россиян вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки. Еще продолжается 1 бой.

- произошло 22 атаки россиян вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки. Еще продолжается 1 бой. Северское направление - враг 4 раза наступал на позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.

- враг 4 раза наступал на позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки. Краматорское направление - произошло 6 атак со стороны врага в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

- произошло 6 атак со стороны врага в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино. Торецкое направление - зафиксировано 13 боев в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Делиевки и Иванополья. До сих пор продолжается 3 боестолкновения.

- зафиксировано 13 боев в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Делиевки и Иванополья. До сих пор продолжается 3 боестолкновения. Покровское направление - российские захватчики совершили 59 атак в районах н.п. Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону н.п. Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 128 оккупантов, из них 74 - безвозвратно", - передали в Генштабе.

В военном командовании добавили, что воины ВСУ также уничтожили 1 терминал спутниковой связи, 7 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла, 16 БПЛА различного типа, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и миномет захватчиков. Кроме того, были существенно повреждены 3 ББМ и 1 миномет противника