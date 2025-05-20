На фронте увеличилось количество боев: Генштаб рассказал об оперативной обстановке

На фронте фиксируется увеличение количества боев - в течение 19 мая и до вечера произошло 156 боевых столкновений, при этом сутками-двумя ранее было 130 и 131 соответственно. Противник до сих пор концентрирует наибольшие усилия на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании в отчете рассказали об оперативной обстановке на разных направлениях по состоянию на 22:00 19 мая.
Российские оккупанты нанесли 50 авиаударов (применили 100 управляемых авиационных бомб).
Также противник использовал для атаки 1117 дронов-камикадзе и совершил 4146 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 128 оккупантов, из них 74 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
В военном командовании добавили, что воины ВСУ также уничтожили 1 терминал спутниковой связи, 7 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла, 16 БПЛА различного типа, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и миномет захватчиков. Кроме того, были существенно повреждены 3 ББМ и 1 миномет противника
Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что враг не прекращает попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Так, российские оккупанты ежедневно атакуют позиции украинских защитников, однако их попытки безуспешны.
18 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ стягивает "элитные" войска в Курскую область вместо наступления на востоке Украины.
Добавим, вчера издание The New York Times писало, что росармия меняет тактику в Украине, и бросает мотоциклистов на окопы ВСУ, пытаясь прорвать оборону любой ценой.
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