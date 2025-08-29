На фронті загинув український художник Кирило Гриньов
Український художник Кирило Гриньов загинув на фронті. Він пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію PEN Ukraine у Facebook.
Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").
Кирило Гриньов (facebook.com/Kiril Grinov)
Чоловік приєднався до лав ЗСУ у лютому 2022 року - пішов добровольцем одразу після початку російського повномасштабного вторгнення.
У 2024 році отримав поранення біля Покровська Донецької області.
Навесні 2025 року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті.
У Кирила залишилася донька.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в боях за Україну загинув доброволець з Італії Лука Чекка.
У січні 2025-го загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Чоловік покинув навчання у Британії й долучився до українського підрозділу ударних дронів.
У тому ж місяці стало відомо про загибель 30-річного добровольця з Австрії.