На фронте погиб украинский художник Кирилл Гринев

Украина, Пятница 29 августа 2025 00:19
Иллюстративное фото: художник Кирилл Гринев погиб на фронте (facebook.com CherkasyTCK)
Автор: Марина Балабан

Украинский художник Кирилл Гринев погиб на фронте. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию PEN Ukraine в Facebook.

Кирилл Гринев принадлежал к художественному объединению "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").



Кирилл Гринев(facebook.com/Kiril Grinov)

Мужчина присоединился в ряды ВСУ в феврале 2022 года - ушел добровольцем сразу после начала российского полномасштабного вторжения.

В 2024 году получил ранение возле Покровска Донецкой области.

Весной 2025 года его брат, Анатолий Гринев, пропал без вести на фронте.

У Кирилла осталась дочь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в боях за Украину погиб доброволец из Италии Лука Чекка.

В январе 2025-го погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Мужчина покинул обучение в Британии и присоединился к украинскому подразделению ударных дронов.

В том же месяце стало известно о гибели 30-летнего добровольца из Австрии.

