На фронте погиб артист Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник

На фронте погиб артист Львовской оперы Дмитрий Пасечник. К ЗСУ он присоединился в июне 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовской национальной оперы в Facebook .

Артист погиб на войне

"Война, развязанная Россией, продолжает наносить жестокие потери коллективу Львовской национальной оперы и художественному сообществу страны. С прискорбием сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника", - сообщили в опере.

Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября 2024-го. В июне 2025-го он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее Дмитрий работал во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Дмитрий окончил факультет культуры и искусств по направлению "Хореография" во Львовском национальном университете имени Ивана Франко в 2022 году. В том же году поступил в магистратуру по этому же направлению.

"Академическое сообщество университета глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего Героя", - написали в ЛНУ им.

Детали относительно похорон Дмитрия Пасечника сообщат позже.

Под сообщением о гибели Дмитрия украинцы оставляют слова скорби и соболезнования близким.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели артиста (скриншот)