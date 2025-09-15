На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

В роботі супутникового інтернету Starlink знову стався збій. Проблеми зі зв'язком фіксуються на всій лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Downdetector і Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр").
"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", - зазначив "Мадяр".
За даними Downdetector, перебої почалися близько 07:00 за Київським часом.
Фото: збій у роботі Starlink (downdetector.com)
"Мадяр" повідомив, що станом на 08:02 зв'язок поступово відновлюється. За його словами, повторився глобальний збій на SpaceX.
Нагадаємо, 18 серпня у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.
Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".