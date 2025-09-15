UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

Фото: у роботі Starlink знову виникли проблеми (facebook com usofcom)
Автор: Валерій Савицький

В роботі супутникового інтернету Starlink знову стався збій. Проблеми зі зв'язком фіксуються на всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний сервіс Downdetector і Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр").

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", - зазначив "Мадяр".

За даними Downdetector, перебої почалися близько 07:00 за Київським часом.

Фото: збій у роботі Starlink (downdetector.com)

Фото: карта повідомлень про перебої в роботі Starlink (downdetector.com)

Оновлено 08:15

"Мадяр" повідомив, що станом на 08:02 зв'язок поступово відновлюється. За його словами, повторився глобальний збій на SpaceX.

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, 18 серпня у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".

Читайте РБК-Україна в Google News
Starlink