На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink

Збої в роботі Starlink

Нагадаємо, 18 серпня у роботі Starlink також було зафіксовано масштабний збій. Тоді проблеми зі зв'язком спостерігалися переважно в США, але були проблеми і для ЗСУ.

Додамо, що Україна однією з перших у світі запускає технологію "Starlink в кожному смартфоні" в рамках національного оператора "Київстар".