Курс доллара Экономика Авто Tech

На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink

Фото: в работе Starlink снова возникли проблемы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В работе спутникового интернета Starlink снова произошел сбой. Проблемы со связью фиксируются на всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сервис Downdetector и Командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр").

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч", - отметил "Мадьяр".

По данным Downdetector, перебои начались около 07:00 по Киевскому времени.

Фото: сбой в работе Starlink (downdetector.com)

Фото: карта сообщений о перебоях в работе Starlink (downdetector.com)

Обновлено 08:15

"Мадяр" сообщил, что по состоянию на 08:02 связь постепенно восстанавливается. По его словам, повторился глобальный сбой на SpaceX.

Сбои в работе Starlink

Напомним, 18 августа в работе Starlink также был зафиксирован масштабный сбой. Тогда проблемы со связью наблюдались преимущественно в США, но были проблемы и для ВСУ.

Добавим, что Украина одной из первых в мире запускает технологию "Starlink в каждом смартфоне" в рамках национального оператора "Киевстар".

