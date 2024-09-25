На фронті вже відбулося 88 боїв. Росіяни активно застосовують авіацію, - Генштаб

Російські обстріли

Як розповіли у Генштабі, агресор не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей.

Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів, таких як Мазепівка, Любимівка, Грем’ячка, Кам’янська Слобода, Попівка, Стукалівка та Вовківка.

Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Гравське та Річки, скинувши при цьому десять керованих авіабомб.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав десяти авіаударів по території Курської області, застосувавши 20 КАБів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.