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Більше 150 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті за минулу добу

Середа 25 вересня 2024 08:51
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Більше 150 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті за минулу добу Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 24 вересня, на фронті відбулось 154 бойових зіткнення. На низці напрямків ворог залучав авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни тричі намагались штурмувати поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулось 12 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 22 рази поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Новосадового та Зарічного.

На Сіверському напрямку ворог три рази атакував поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували десять разів у районах Калинівки, Миньківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у бік Торецька, Щербинівки та поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбито 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Красний Яр, Новогродівка, Миколаївка, Маринівка та Зелене Поле. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 20 разів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного

На Времівському напрямку росіяни здійснили вісім штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

Втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 646 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів й знищили:

  • 15 танків;
  • 12 бойових броньованих машин;
  • 74 артилерійські системи й не тільки.

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