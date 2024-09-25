На фронте уже произошло 88 боев. Россияне активно применяют авиацию, - Генштаб

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, агрессор не перестает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Мазеповка, Любимовка, Гремячка, Каменская Слобода, Поповка, Стукаловка и Волковка.

Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Ободы, Искровщина, Гравское и Реки, сбросив при этом десять управляемых авиабомб.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес десять авиаударов по территории Курской области, применив 20 КАБов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили атаку россиян в районе Волчанска. Два боестолкновения вблизи Тихого до сих пор продолжаются.

Три штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами возле Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Возле Синьковки идет бой.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новосадового и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых три продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Северск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.

Продолжаются бои в районах Григоровки, Часового Яра и Клещиевки на Краматорском направлении, где противник пытается потеснить украинских защитников.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Новоторецкая, Лисовки, Новогродовки, Селидового и Константиновки идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 33 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается семь боестолкновений в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Времивском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника возле Угледара и Водяного, четыре вражеских штурма продолжаются.

На Ореховском направлении три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону и Бургунце, применив авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты.