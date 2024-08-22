На фронті вже відбулося 78 боїв, близько 40% із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

За сьогодні, 22 серпня, кількість російських атак на фронті зросла до 78. Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському напрямку, де провів близько 40% від усіх боєзіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Як розповіли у Генштабі, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумської області. Зокрема від обстрілів артилерії постраждали населені пункти Бачівськ, Рудак, Нововасилівка, Чернацьке, Порозок, Славгород, Карповичі, Грабовське та Покровка.

Окрім того, російські терористи бомбардують керованими авіабомбами як територію України, так і свою, російську територію, - за сьогодні зафіксовано 20 авіаударів із застосуванням 38 КАБів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти два рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив НАРами з озброєння вертольота Ка-52 у район Козачої Лопані.

Сім разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. Під удари двома російськими авіабомбами потрапив район Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Новосадового, Греківки, Тернів, Невського, Торського та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже сім ворожих атак. Триває ще один бій біля Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного - окупанти п’ять разів безуспішно намагались прорвати нашу оборону.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дії поблизу Іванівського, Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру. Біля останнього завдали ударів 22 некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає чотири. Сьогодні ворог атакував у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч противнику - всі боєзіткнення вже завершено. Авіація агресора двічі завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, а у район Плещіївки терористи скинули два КАБи.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайлівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Камишівки, Миролюбівки та Новотроїцького.

Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Миколаївки та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 28 атак противника на напрямку.

На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Карлівки. Бої тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі атакували позиції українських військ - намагаються просунутись до Вугледара та з боку Володимирівки.

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новоданилівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка, Новодарівка та П’ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив.