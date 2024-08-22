На фронте уже произошло 78 боев, около 40% из них - на Покровском направлении, - Генштаб
За сегодня, 22 августа, количество российских атак на фронте возросло до 78. Наиболее активно враг и дальше действует на Покровском направлении, где провел около 40% от всех боестолкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Как рассказали в Генштабе, продолжают терпеть от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумской области. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Рудак, Нововасиловка, Чернацкое, Порозок, Славгород, Карповичи, Грабовское и Покровка.
Кроме того, российские террористы бомбят управляемыми авиабомбами как территорию Украины, так и свою, российскую территорию, - за сегодня зафиксировано 20 авиаударов с применением 38 КАБ.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении оккупанты два раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется. Также враг ударил НАРы по вооружению вертолета Ка-52 в район Казачьей Лопани.
Семь раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Под удары двумя российскими авиабомбами попал район Кругляковки.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Новосадового, Грековки, Тернов, Невского, Торского и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже семь вражеских атак. Продолжается еще один бой у Макеевки. Ситуация контролируется.
На Северском направлении противник атаковал вблизи Белогоровки, Выемки и Спорного - оккупанты пять раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону.
На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещиевки, Григорьевки и Часового Яра. Возле последнего нанесли удары 22 неуправляемыми авиаракетами.
На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет четыре. Сегодня враг атаковал в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор противнику - все боестолкновения уже завершены. Авиация агрессора дважды нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Плещиевки террористы сбросили два КАБа.
Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайловки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Камышевки, Миролюбовки и Новотроицкого.
Почти половина всех боестолкновений произошла возле Николаевки и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 28 атак противника на направлении.
На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться возле Константиновки и Карловки. Бои продолжаются.
На Времивском направлении захватчики трижды атаковали позиции украинских войск - пытаются продвинуться к Угледару и Владимировке.
На Ореховском направлении получили удары КАБами Новоданиловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка, Новодаровка и Пятихатки.
В Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Ситуация на фронте и потери РФ
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 22 августа, на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском направлении, а на трех участках враг за последние сутки не атаковал.
За последние сутки россияне потеряли на фронте 1130 солдат, семь танков, 25 ББМ, 46 артсистем, 96 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую технику.
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