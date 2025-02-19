На фронті відбулося понад 100 боїв, найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб

На фронті станом на вечір 19 лютого відбулося 106 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку ворог здійснив 26 наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, а також здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив спробу наступати в районі Верхньокам’янського, бій триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають три боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 101 та поранили 90 окупантів. Знищено танк, дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 13 БПЛА, засіб РЕБ та засіб супутникового зв'язку, також значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три автомобілі та три артилерійські системи.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. Дотепер точиться два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку російські загарбники дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового. Три боєзіткнення продовжуються.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили 11 атак загарбників.