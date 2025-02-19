На фронте произошло более 100 боев, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 19 февраля состоялось 106 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении враг совершил 26 наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток произошло 106 боевых столкновений. Противник нанес ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных удара, сбросив при этом 91 КАБ, применил 1122 дрона-камикадзе, а также совершил более четырех тысяч триста обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

Три атаки врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Петропавловки и Загрызово.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины вблизи Невского, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник предпринял попытку наступать в районе Верхнекаменского, бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Сегодня на этом направлении, наши воины ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов. Уничтожен танк, девять автомобилей, шесть мотоциклов, 13 БПЛА, средство РЭБ и средство спутниковой связи, также значительно повреждены танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и три артиллерийские системы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Озаряновки, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении российские захватчики девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного. Три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 11 атак захватчиков.