На фронті відбулося понад 100 боїв: майже половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 25 жовтня, на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. З них 49 відбулися лише на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Кучерівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

Дві атаки ворога відбивали українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБ, здійснив 37 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та в бік Колодязного й Дворічанського, бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, окупанти намагалися просуватися у бік Піщаного та Богуславки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне та в напрямку Дробишевого. Сили оборони стійко тримають оборону, одну атаку вже відбито, чотири ще тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагається прорватися в районі Ямполя, триває бій.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 15 разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 39 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Новогригорівка, Павлівка, Злагода. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського та Степногірська. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста, один бій ще триває.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.