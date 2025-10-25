ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На фронте произошло более 100 боев: почти половина на Покровском направлении, - Генштаб

Суббота 25 октября 2025 18:45
UA EN RU
На фронте произошло более 100 боев: почти половина на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 25 октября, на фронте зафиксировано 101 боевое столкновение. Из них 49 произошли только на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Кучеровка Сумской области.

Ситуация на фронтах

Две атаки врага отбивали украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиаудара, сбросил шесть КАБ, совершил 37 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в сторону Колодязного и Двуречанского, боевые столкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошло пять боестолкновений, оккупанты пытались продвигаться в сторону Песчаного и Богуславки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное и в направлении Дробышево. Силы обороны стойко держат оборону, одна атака уже отбита, четыре еще продолжаются.

На Славянском направлении враг пытается прорваться в районе Ямполя, продолжается бой.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 15 раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 49 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 39 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник 11 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Новогригорьевка, Павловка, Злагода. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили пять атак вражеских подразделений вблизи Степного, Каменского и Степногорска. Авиация противника нанесла авиаудар в районе Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Антоновского моста, один бой еще продолжается.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 24 на 25 октября, россияне потеряли на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 4 танка, 15 артсистем и 359 дронов.

Стоит добавить, что с начала полномасштабной войны потери армии РФ превышают 1,1 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию