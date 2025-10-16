ua en ru
Втрати РФ знову ростуть: ЗСУ ліквідували понад 1 100 солдатів і знищили техніку

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 07:13
Втрати РФ знову ростуть: ЗСУ ліквідували понад 1 100 солдатів і знищили техніку Ілюстративне фото: знищена російська техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Протягом минулої доби російська армія втратила ще 1 140 військових, а також значну кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Серед найбільших втрат противника - артилерія та автомобільна техніка, що свідчить про продовження ефективної роботи українських ударних дронів та артилерійських підрозділів.

Добові втрати армії РФ:

  • особовий склад - +1 140 ліквідованих;
  • танки - +3;
  • артилерійські системи - +21;
  • РСЗВ - +2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - +109;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - +232;
  • спеціальна техніка - +1

Таким чином, від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали вже 1 127 300 осіб.

Також від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 1 520 реактивних систем залпового вогню та 1 227 засобів протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати противника включають 427 літаків, 346 гелікоптерів та 70 437 БПЛА, а українські ППО знищили 3 841 крилату ракету.

Крім того, ЗСУ знищили 28 російських кораблів, 64 468 одиниць автотехніки та автоцистерн та 3 977 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, Покровський напрямок став епіцентром боїв за останню добу. Там ворог атакував 42 рази, із них 38 атак успішно відбиті, ще два бої тривають.

За попередніми даними, окупанти втратили 138 солдатів, знищено 4 одиниці техніки, збито 3 БПЛА, уражено артсистеми та укриття ворога.

Загалом же за останню добу на фронті було зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Крім того, ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб, застосував 2 211 дронів-камікадзе та здійснив 3 676 артобстрілів по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.

