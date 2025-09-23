На фронті відбулося майже 100 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

На фронті від початку доби 23 вересня відбулося 98 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник сім разів атакував позиції Сил оборони, бої тривають. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 14 керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та Западне.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Куп’янська та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали п’ять наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське та Шандриголове; три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів йшли вперед на позиції наших підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бик, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників просунутись уперед.

На Покровському напрямку протягом дня противник 38 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка і Філія. Два боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку агресор 18 разів атакував у районах населених пунктів Піддубне, Січневе, Комишуваха, Новомиколаївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали три ворожі атаки поблизу населеного пункту Полтавка, одна спроба противника просунутись уперед на позиції українських підрозділів зазнала невдачі, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.