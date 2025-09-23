Росіяни втратили понад 1000 солдатів, 2 літаки і гелікоптер: Генштаб оновив дані за добу
За останню добу, з 18 на 19 вересня, росіяни втратили у боях проти України ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 2 літаки та гелікоптер..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 103 580 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 199 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 23 282 од.;
- артилерійських систем - 33 052 (+53) од.;
- РСЗВ - 1495 (+2) од.;
- засоби ППО - 1218 од.;
- літаків - 424 (+2) од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 62 486 (+485) од.;
- крилатих ракет - 3747 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 62 486 (+123) од.;
- спеціальної техніки - 3969 од.
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, що станом на вечір 23 вересня на фронті було зафіксовано 143 бойові дії. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку.
Зокрема, там ворог здійснив 44 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Ніканорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Луч, Мирноград, Звірево, Котлино, Удачне, Молодецьке, Дачне.
Повний звіт Генштабу читайте в матеріалі РБК-Україна.