Росіяни втратили понад 1000 солдатів, 2 літаки і гелікоптер: Генштаб оновив дані за добу

За останню добу, з 18 на 19 вересня, росіяни втратили у боях проти України ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 2 літаки та гелікоптер..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 103 580 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 199 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 23 282 од.;

артилерійських систем - 33 052 (+53) од.;

РСЗВ - 1495 (+2) од.;

засоби ППО - 1218 од.;

літаків - 424 (+2) од.;

гелікоптерів - 341 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 62 486 (+485) од.;

крилатих ракет - 3747 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 62 486 (+123) од.;

спеціальної техніки - 3969 од.