На фронте произошло почти 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте с начала суток 23 сентября произошло 98 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник семь раз атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боестолкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Отрадное и Западное.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Купянска и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отражали пять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское и Шандриголово; три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в районе Константиновки.

На Торецком направлении захватчики восемь раз шли вперед на позиции наших подразделений вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Бык, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.

На Покровском направлении в течение дня противник 38 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Николаевка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка и Филиал. Два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Сечневое, Камышеваха, Новониколаевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали три вражеские атаки вблизи населенного пункта Полтавка, одна попытка противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпела неудачу, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.