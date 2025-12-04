На фронте состоялось почти 160 боев: Генштаб назвал самые горячие направления суток

По состоянию на 22:00, 3 декабря, на фронте с начала суток произошло 158 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение дня оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 99 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3409 дронов-камикадзе и осуществили 3447 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник совершил 162 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак врага в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное и в направлении населенного пункта Ставки. В настоящее время идет два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении россияне 29 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.

"Сегодня на этом направлении украинские воины уже обезвредили 78 оккупантов, из них 48 - безвозвратно. Уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, три наземных роботизированных коплекса, шесть средств связи, один мотоцикл, две единицы специальной техники, шесть средств радиоэлектронной борьбы, также повреждены артиллерийская система, автомобиль, кроме этого поражено 16 укрытий вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербово, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону Прилук, Доброполье и Варваровки.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.