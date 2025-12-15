На фронті відбулось 140 боєзіткнень: Генштаб доповів про найгарячіші напрямки

Російські обстріли

Протягом доби Росія завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.



Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.



Ворог один раз намагався йти вперед на позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.



На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов'янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку українські війська відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Іванопілля, Софіївки.



На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 36 разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.



За попередніми підрахунками, протягом доби на Покровському напрямку окупанти втратили 102 особи убитими та пораненими.

Українські воїни знищили бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один мотозасіб, 22 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи; уразили танк, шість артилерійських систем, три автомобілі, 13 укриттів особового складу та два склади боєприпасів противника.

На Олександрівському напрямку оборонці України відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.



На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.



На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.



На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.