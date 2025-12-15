На фронте произошло 140 боестолкновений: Генштаб доложил о самых горячих направлениях

По состоянию на 22:00, 15 декабря, на фронте в течение суток произошло 140 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - 36 - традиционно зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В течение суток Россия нанесла 60 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 3445 дронов-камикадзе и осуществили 3328 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 105 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении: в районе Прилепки и в направлении Обуховки.
Враг один раз пытался идти вперед на позиции ВСУ на Купянском направлении в районе Песчаного, получил отпор.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 российских атак. Враг наступал в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении украинские войска отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 36 раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.
По предварительным подсчетам, в течение суток на Покровском направлении оккупанты потеряли 102 человека убитыми и ранеными.
Украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, одно мотосредство, 22 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы; поразили танк, шесть артиллерийских систем, три автомобиля, 13 укрытий личного состава и два склада боеприпасов противника.
На Александровском направлении защитники Украины отбили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Сечневое, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Александроград, Сладкое, Егоровка и в направлении Алексеевки. Еще одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 12 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Гуляйполя, Доброполье и Варваровки. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.
На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.
Как сообщал Генштаб ВСУ в утренней сводке, за сутки с 14 на 15 декабря россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 64 артсистемы, 10 бронемашин и 653 беспилотника.
Также отметим, что с начала полномасштабной войны потери врага достигают уже почти 1,2 млн человек.