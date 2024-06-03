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На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії

Понеділок 03 червня 2024 19:25
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На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії Фото: грузинський доброволець Хвіча Гвінджішвілі (соцмережі)
Автор: Наталія Кава

На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинського активіста Гігу Макарашвілі.

За словами активіста, Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня. Він воював на Харківському напрямку.

"Він зателефонував мені 2 дні тому, сказав: "Я не помру, поки ти не приїдеш, ти повинен влаштувати мені гарну відпустку", - написав Макарашвілі.

Варто зауважити, що за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року у боях за Україну загинули близько 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Харківському напрямку загинув ще один боєць із Грузії - Серго Горнакашвілі.

Ситуація на Харківському напрямку

У травні росіяни почали вести активні бойові дії на півночі Харківської області. Наразі вони змогли не значно просунулися у Вовчанську.

У Генштабі заявили, що Росія також посилила обстріли прикордоння у Чернігівській та Сумській областях.

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