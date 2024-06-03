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На фронте в Украине погиб еще один доброволец из Грузии

Понедельник 03 июня 2024 19:25
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На фронте в Украине погиб еще один доброволец из Грузии Фото: грузинский доброволец Хвича Гвинджишвили (соцсети)
Автор: Наталья Кава

На войне в Украине погиб боец из Грузии Хвича Гвинджишвили. Он воевал против российских окупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинского активиста Гигу Макарашвили.

По словам активиста, Гвинджишвили погиб сегодня, 3 июня. Он воевал на Харьковском направлении.

"Он позвонил мне 2 дня назад, сказал: "Я не умру, пока ты не приедешь, ты должен устроить мне хороший отпуск", – написал Макарашвили.

Следует отметить, что по предварительным данным, с 24 февраля 2022 года в боях за Украину погибли около 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковском направлении погиб еще один боец из Грузии – Серго Горнакашвили.

Ситуация на Харьковском направлении

В мае россияне начали активно вести боевые действия на севере Харьковской области. Пока они смогли незначительно продвинулись в Волчанске.

В Генштабе заявили, что Россия также усилила обстрелы приграничья в Черниговской и Сумской областях.

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